Al Circolo canottieri l'evento conclusivo di "Connessione Scuola"

Una scuola che guardi sempre più alle nuove tecnologie con la conseguente acquisizione di competenze digitali per gli studenti. Con questo scopo si è conclusa la manifestazione finale di promozione e disseminazione delle attività del progetto “Connessione Scuol@” realizzato nell’ambito dell’Avviso pubblico Cambiamenti digitali – per il finanziamento di interventi volti all'implementazione di Percorsi educativi e formativi basati sull'utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa.

A moderare l’incontro al Circolo Canottieri di Napoli la presentatrice Mariù Adamo con la partecipazione dell’ex dirigente scolastico dell’Istituto capofila liceo statale “Elio Vittorini” Giuseppe Tranchini.

Il progetto si è svolto nel corso dell’anno scolastico 2022-2023 con sette scuole, le cui azioni hanno un investimento Fesr, di ampliamento delle dotazioni tecnologiche e innovative presso le scuole della rete e il conseguente aggiornamento delle competenze digitali rivolte a tutta la forza lavoro: formazione dei formatori e dei discenti studenti. «Si è trattato di una vera anticipazione di quelli che poi sono stati gli investimenti successivi del Pnrr – ha spiegato Tranchini - un’azione che ha permesso di introdurre nelle scuole non solo tecnologie digitalmente avanzate, ma anche la formazione di tutto il personale scolastico nel loro utilizzo, volti dunque non solo a digitalizzare il contesto scolastico, ma anche a dar vita a un vero cambiamento culturale».

Questi gli istituti coinvolti: liceo “Vittorini”, istituto statale tecnico superiore “Giancarlo Siani”, istituto comprensivo “Sabatino Minucci”, liceo statale “Comenio”, istituto comprensivo “Cesare Pavese”, scuola secondaria di I grado “D’Ovidio Nicolardi”, istituto tecnico “Enrico Caruso.

Nel suo complesso l’idea progettuale - presentata stamattina - si è strutturata in due interventi Maior: Intervento 1 - implementazione infrastrutturale e di realizzazione di sistemi di collaborative innovation; l’azione è stata orientata a realizzare ambienti adeguati a promuovere l’uso delle nuove tecnologie e a stimolare lo sviluppo di nuove competenze prevedendo la dotazione minima di strumenti e attrezzature tecnologiche in termini di laboratori con strumentazioni quali computer, smartphone, kit robotici, scanner 3d, stampante 3o, varie tipologie di visori e visori 3d, VR AR, tutto quanto sia risultato a rendere funzionale, in maniera coerente con quanto proposto come obiettivo nell’idea progetto; Intervento 2 che mediante partner tecnologici ha permesso di coinvolgere i docenti degli istituti partecipanti e successivamente i loro studenti a cascata. Il tutto con il supporto dei partner tecnologici Fondazione Cultura&Innovazione e Consorzio Clara.