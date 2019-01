Al Nord con falsi diplomi: 100 bidelli campani a rischio licenziamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 4 Gennaio 2019, 22:53

Sono almeno un centinaio i bidelli sotto la lente d’ingrandimento. Tutti lavoratori provenienti dal Sud Italia che hanno assunto incarichi a tempo determinato nelle scuole venete e le cui posizioni sono al vaglio per accertare la veridicità dei titoli presentati. Da quanto trapela da fonti dell’amministrazione scolastica veneta non si ottiene riscontro dagli enti erogatori dei titoli e potrebbe quindi prospettarsi una denuncia alla Procura. Una vicenda, quella dei bidelli “furbetti”, che si sta allargando, mentre è già scattato in un istituto comprensivo del Portogruarese, in provincia di Venezia, il licenziamento di un bidello campano che ha assunto servizio presentando false dichiarazioni sui titoli.