Caivano, al Parco Verde nasce una struttura polivalente per contrastare la microcriminalità

Al Parco Verde di Caivano la lotta alle devianze della strada e il contrasto alla manovalanza della microcriminalità passa attraverso la struttura polifunzionale, realizzata in Viale Tulipano.

E così tra pochi giorni saranno completati i lavori, che consegneranno a bambini, ragazzi e giovani della comunità del rione periferico cittadino un impianto polivalente che comprenderà campi di basket, pallavolo, calcetto e laboratori didattici. Il tutto circondato da una zona verde con alberi e piantine.

APPROFONDIMENTI LA SCOPERTA Nuove leve nel traffico di droga, ​una fermata sul monopattino I CONTROLLI Blitz a Caivano e Brusciano: cinque arresti, sequestrati 10mila euro IL BILANCIO Caivano, a un mese dall’istituzione ​della Compagnia il primo...

“L’inaugurazione dei nuovi spazi riqualificherà l’intera area cittadina - spiega Bruno Mazza, dell’associazione “Un’infanzia da vivere” - il taglio del nastro sarà effettuato nei primi giorni del mese di settembre. L’importante progetto, costato circa 50mila euro, è stato promosso dalla Fondazione con il Sud del presidente Carlo Borromeo”.

“E sarà un punto focale per il Parco Verde - sottolinea il sindaco Enzo Falco - prende il via un nuovo ed attrezzatissimo nucleo di aggregazione giovanile. L'inaugurazione ufficiale del sito avverrà alla presenza di istituzioni a livello regionale, provinciale e locale e con la partecipazione di atleti di livello nazionale e rappresentanti del terzo settore. Dunque sarà davvero un giorno speciale per Viale Tulipano e per i residenti del Parco Verde, che avranno a disposizione dei loro figli una vasta area attrezzata”.

“Il progetto - sottolinea Mazza - è denominato “La Bellezza Necessaria” - oltre a svolgere tante attività ludico sportive, attiveremo per i bambini e ragazzi anche corsi di doposcuola e laboratori per avvicinarli a mestieri artigianali".

La progettazione è stata messa a punto dall’architetto Giuseppe Iovinella e dal geometra Vittorio Terracciano.