Napoli: una serata per «Il Mondo di Lalla», i progetti in ricordo di Lavinia

Una serata benefica, al Circolo Posillipo, a supporto dell'Associazione «Il Mondo di Lalla», fondata dai Valentina Poggi e Michele Trematerra, genitori della piccola Lavinia, la bambina travolta da una statua la scorsa estate a Monaco di Baviera, in Germania.

L'associazione già impegnata nella realizzazione di un villaggio per i bambini in Malawi ha tante iniziative da portare avanti. E per contribuire, il 15 giugno alle ore 18, si terrà l'aperitivo di beneficenza "Partecipare per sostenere" con la partecipazione artistica di Margherita Grasselli e Tommaso Ottieri. Presenta la serata Veronica Maya, partecipazione musicale di Roberto Alfano.

Info (donazione minima 30 euro): ilmondodilalla@virgilo.it, 338.7003259 - 393.6767576