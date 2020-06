Al supermarket col machete: srilankese denunciato a ​Montecalvario

Su segnalazione della centrale operativa, gli agenti del commissariato Montecalvario sono intervenuti in un minimarket di via Concezione a Montecalvario per una persona armata di machete.

I poliziotti sono stati avvicinati dal titolare dell’esercizio commerciale che ha riferito di essere stato minacciato per futili motivi da un uomo che, poco dopo, è stato rintracciato in vico Lungo San Matteo e trovato in possesso dell’arma.

A.P.A., 50enne srilankese, è stato denunciato per minacce e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

