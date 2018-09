Domenica 30 Settembre 2018, 11:46

È il quartiere simbolo di illegalità e degrado. Con il più alto tasso di microcriminalità, con il numero maggiore di immigrati e quello più alto di fitti in nero. Lungo le sue strade compaiono ancora i «maestri» del gioco delle tre carte a caccia di polli da spennare, agli angoli dei marciapiedi scorrono fiumi di droga e - anche con la luce del giorno - in certi vicoli imperversa il mercato del sesso a buon mercato, con giovanissime straniere che accolgono i clienti in luridi tuguri, 24 ore su 24. Benvenuti al Vasto: il quartiere dell'integrazione che non c'è.LA PAURAIl Vasto, trovandosi alla confluenza di altre aree popolatissime e ad alta densità delinquenziale (dalla Maddalena a Forcella alla zona del Mercato e a Porta Capuana) è ormai il quartiere della paura. Il costante, massiccio afflusso incontrollato di extracomunitari africani, maghrebini, cinesi ed oggi anche slavi ha alimentato una polveriera pronta ad esplodere: anche per questo - come anticipato già ad agosto - il ministro dell'Interno Matteo Salvini verrà martedì a Napoli per presiedere un Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Il vertice servirà a fare il punto della situazione, ma soprattutto per studiare nuove strategie capaci di evitare il ripetersi di scene angoscianti: come l'assalto da parte degli afrikans alle pattuglie delle forze dell'ordine e dell'Esercito e l'impunità ostentata da vere e proprie bande di extracomunitari che formano un sottobosco umano dedito a traffici illeciti.LA CRISII segnali di un irreversibile decadimento c'erano già da molto tempo. A infliggere il colpo di grazia a tutta la zona circostante la Ferrovia ci aveva pensato il trasferimento da Castelcapuano del Tribunale. I primi esercizi commerciali a sparire furono le decine di cartolerie, copisterie, poi toccò agli appartamenti destinati a studi legali e - alla fine - se ne andarono pure i barbieri. Storiche insegne di hotel che affacciano direttamente su piazza Garibaldi si sono trasformati ormai in centri di accoglienza per i migranti. Eccola, la «Vasto decadence».E d'altronde parlano chiaro i dati ufficiali che fotografano questo deserto e i suoi dintorni. Uno studio della Confesercenti Napoli indica che solo negli ultimi dieci anni si è registrato un tasso di mortalità delle aziende pari al 25 per cento al Vasto, al 40 per cento nella zona di piazza Garibaldi e addirittura del 90 a Gianturco. L'intero tessuto economico dell'area - un tempo caratterizzato da negozi di abbigliamento, sartorie, pelletterie e magazzini eleganti - si è dissolto. Il mercato cinese ha fatto il resto. Oggi in città ci sono ben sette grandi centri commerciali cinesi, con oltre 650 attività; ad essi si devono aggiungere altre circa 800 piccole e medie imprese commerciali. E così a girare è prevalentemente l'economia dei cinesi: per introiti che oscillano tra i 300mila e i 500mila euro annui.SOLDI SPORCHINaturalmente dietro la gran parte di questi fatturati a sei cifre c'è anche il fenomeno della contraffazione. Dagli scantinati umidi della Maddalena ai bassi senza luce del Vasto, fino ai depositi clandestini di Forcella escono ogni giorno tonnellate di merci false. La contraffazione è un immenso business che coinvolge canali illeciti di approvvigionamento che dall'Oriente finiscono all'ombra del Vesuvio: dvd, falsi Rolex, e poi scarpe e magliette griffate. Merce che la camorra stocca dalle balle provenienti da Cina e perfeziona con punzonature spesso capaci di ingannare anche l'occhio più esperto. E pensare che solo mezzo secolo fa via Firenze (per parlare del cuore stesso del Vasto) era una delle strade più eleganti, frequentate e sicure di Napoli: dove andavano a investire i cappellai Moccia, le caffetterie con i tavolini all'ombra di alberi frondosi: dietro le vetrine del «Gran Caffè Firenze» si riconosceva l'imprenditore Roberto Fiore, che poi sarebbe diventato il presidente del Calcio Napoli, quello di Sivori e Altafini. Tranne rarissimi casi che si contano sulle dita di una sola mano, il Vasto e i suoi dintorni ha perso il 90 per cento delle attività economiche e commerciali che lo avevano trasformato in un piccolo salotto alle spalle della Ferrovia.LA PETIZIONE POPOLAREA volerlo cercare, l'ombelico del disagio e del degrado di piazza Garibaldi e dintorni c'è. Ancor prima e più della tormentata via Firenze - teatro di risse continue tra gang rivali di nigeriani, senegalesi, algerini e gambiani che impongono con le loro violenze il coprifuoco ai residenti - il più infernale dei gironi ha un nome: via Ferrante Imparato. Pensate che su questa strada sopravvivono solo quattro esercizi commerciali storici: il ristorante «Mimì alla Ferrovia», un negozio che vende calzature artigianali, una rinomata cappelleria ed un barbiere di terza generazione. Il resto sono solo saracinesche arrugginite serrate da anni. Molti altri negozi - a cominciare da un paio di bar di via Carriera Grande, rilevati chissà con quali capitali da una società di extracomunitari africani - è stato chiuso per la terza volta dall'autorità giudiziaria: sarebbe stata la base logistica dei pusher di colore arrestati nell'ultimo anno. Ora i commercianti stanno raccogliendo firme per presentare una petizione al sindaco, chiedendo di «adottare» intere strade per tenerle pulite e sorvegliate da vigilantes privati.CERCASI BOSS«Tutta questa situazione - spiega un esperto investigatore che conosce bene le dinamiche della camorra cittadina - il caos agitato che travolge il Vasto e i suoi dintorni è frutto della incapacità delle bande criminali di riorganizzarsi sul versante di piazza Garibaldi. La Ferrovia non ha più un «reggente»: e questo consacra come terra di nessuno, zona «franca» tutta la Ferrovia.