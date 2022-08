Al via i lavori per rimuovere i detriti franati nel Vallone dei Mulini di Sorrento

Prendono il via domani mattina gli interventi per la rimozione dei detriti che si sono staccati dal costone e sono precipitati all'interno del Vallone dei Mulini che si apre a pochi passi da piazza Tasso, nel cuore di Sorrento. Lo smottamento, verificatosi una ventina di giorni fa, ha occluso l'alveo del rivolo che scorre fino a Marina Piccola ed ha anche distrutto parte della scalinata che consente di raggiunge il fondo del canyon.

Dalle prime luci dell'alba di domani (i lavori inizieranno alle 5) e fino alle 18 di venerdì prossimo, 26 agosto, gli operai saranno impegnati per raccogliere e portare via i materiali precipitati in fondo al vallone. Nell'area di via Fuorimura antistante il civico 5, in questo lasso di tempo, sarà in vigore il divieto di sosta. È qui, infatti, che si posizionerà la gru necessaria a sollevare i detriti.

Nella zona è già in vigore un'ordinanza che impone il divieto di transito, tra i civici 5 e 20 di via Fuorimura, in entrambi i sensi di marcia, per gli autobus di lunghezza superiore ai 7,65 metri e per gli autocarri con portata superiore alle 3,5 tonnellate, oltre al limite massimo di velocità di 10km/h. Provvedimento adottato, come spiega la comandante della polizia municipale di Sorrento, colonnello Rosa Russo, «allo scopo di ridurre le vibrazioni e le sollecitazioni indotte sulla sede stradale e sulla sua struttura portante».