Al via Fs Mobility Academy: primo giorno per 40 allievi al Campus di San Giovanni

Lunedì 1 Ottobre 2018, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2018 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con l'arrivo di Ottobre la Federico II inaugura un nuovo corso di alta formazione professionalizzante nel polo di San Giovanni a Teduccio. È la FS Mobility Academy, il primo corso gratuito sui temi della mobilità del futuro promosso e realizzato da FS Italiane e Università degli Studi di Napoli Federico II. Primo giorno in aula per i 40 studenti selezionati è iniziato con i saluti e l accoglienza di rappresentanti dell Ateneo federiciano e di Ferrovie dello Stato. «Mi aspetto grandi cose, sembra un corso molto complesso ma anche interesante», ha detto Alberta Ciarmiello, 25 anni, tra i più giovani ad aver superato le difficili selezioni. Tra gli studenti c'è sia chi, come Alberta, ha appena ottenuto la laurea, sia chi come Maria Grazia Spagnolo, 31 anni, già lavorava in un'azienda ma ha deciso di perfezionare la sua formazione con FS. «Accrescere le mie conoscenze è sicuramente importante per il mio futuro», dice Maria Grazia che da Caltanisetta ha deciso di venire a Napoli per la prestigiosa Academy.Anche Antonio Attolico ha deciso di trasferisri a Napoli per i 9 mesi di corsi da Modugno in provincia di Bari. Antonio ha 33 anni, già lavorava ma il sogno di migliorare il sistema dei trasporti italiano lo ha portato a scegliere l'Academy della mobilità. «Penso che l'Academy possa farmi arrivare a una buona posizione lavorativa anche in FS». L'Academy, che vede la presenza di docenti provenienti da Atenei di tutta Italia, si pone l'obiettivo di preparare tecnici di alto profilo e manager in grado di comprendere, governare e progettare la rivoluzione dei prossimi anni nel mondo della mobilità intermodale, connessa e condivisa.«Questa iniziativa contribuisce a diffondere nel Paese, ai più alti livelli, una cultura nuova della programmazione, gestione ed esercizio dei sistemi e dei servizi di trasporto. Contribuiamo a preparare una classe di tecnici e manager in grado di avere una visione ampia e profonda delle sfide ed opportunità del prossimo futuro», ha detto Ennio Cascetta, coordinatore del Comitato di Indirizzo della Academy. «Entrare in questa Academy significa avere un opportunità completa, formarsi con docenti di qualità, studiare materie estremamente innovative, un opportunità concreta di entrare nel mondo di Ferrovie dello Stato e in tutto il sistema dei trasporti innovativo», ha concluso Gaetano Manfredi, Rettore dell Università Federico II.