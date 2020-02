Il ministro Manfredi inaugura NauticSud: «Bisogna investire in questo settore»

225 espositori e oltre 800 barche, questi sono alcuni dei numeri del Nauticsud, la fiera dedicata al mondo della nautica alla Mostra d'Oltremare e inaugurata oggi alla presenza del ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e da Gennaro Amato, presidente della Associazione Nautica Campania.

La fiera giunge quest'anno alla 47esima edizione e si pone l'obbiettivo di superare il record dello scorso anno quando ci furono più di 94mila visitatori.

«L'occasione del Nauticsud - ha detto Gaetano Manfredi, ministro ma anche Rettore dell'Università Federico II - ci ricorda che dobbiamo investire in questo settore non solo con il sostegno economico, ma anche dal punto di vista dell'innovazione». «Oggi - ha continuato Manfredi - stiamo vivendo una grande rivoluzione nel mondo dei trasporti, si va verso una maggiore sostenibilità, e anche il mondo nautico va verso questa direzione. Inoltre, Napoli e tutta la Campania hanno un legame forte con il mare, una risorsa turistica ed economica. Oggi che si parla tanto di blu economy bisogna ricordare che Napoli è uno dei centri mondiali di questo tipo di sostenibilità economica».



Sul legame fra napoli e il mare è intervenuto anche Gennaro Amato: «Siamo sempre soddisfatti di questo evento, Napoli è la capitale europea del mare e questo è un ulteriose tassello che da lustro, soprattutto nella cornice della Mostra d'Oltremare, dove c'è tanto da vedere».

L'inaugurazione, che ha visto anche una parentesi musicale eseguita dalla fanfara dei carabinieri del X regimento di Napoli, è stato anche il momento per evidenziare i primati del mondo nautico della città, come ha raccontato il sindaco de Magistris: «In questi anni il mare è diventato un elemento fondamentale per la crescita della città, in termini turistici, di lavoro e di cantieristica. Nelle nautica abbiamo competenze che non sono seconde a nessuno. Tutte le istituzioni sono compatte per il rilancio del settore».



