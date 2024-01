Al Vomero sembra ancora Natale: non sono stati rimossi i due alberi che illuminano le piazze

In città si respira ancora aria natalizia. Eh sì, avete letto bene! Nel quartiere collinare ci sono ancora gli alberi di Natale che, con le luci ancora accese, illuminano sia piazza degli Artisti che piazza Vanvitelli.

Ebbene, si vede che la grande attesa per le luminarie - che c’è stata quest’anno - prevedeva anche un Natale prolungato ben oltre l'Epifania. Ironia a parte.

Non è la prima volta che in città si verifica un ritardo nell’operazione di rimozione delle illuminazioni natalizie. Era il 25 dicembre dello scorso anno quando, proprio al Vomero, Il Mattino aveva segnalato un caso simile.

Insomma tra i due Christmas trees ancora scintillanti, e le varie luminare ancora installate - ma per fortuna spente - in varie strade del Vomero (come via Scarlatti e via Luca Giordano), si sta verificando un vero e proprio spreco di energia che - ancora una volta - si ripercuote sulla cassa del Comune.