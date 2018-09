Alberi che invadono la strada, la denuncia di automobilisti a Soccavo

Lunedì 3 Settembre 2018, 14:53

La carreggiata quasi non si vede più per l'enorme quantità di sterpaglie e rami, con il conseguente pericolo per gli automobilisti che ogni giorno percorrono il raccordo che da Soccavo porta a Pianura via Cinthia, a Napoli. La situazione peggiora con il maltempo, al sopraggiungere di piogge e le raffiche di vento. «Le auto ogni giorno vengono graffiate perchè i rami arrivano sulla strada e abbiamo paura anche per la nostra incolumità perchè prima o poi qualche ramo si spezzerà senza l'adeguata manutenzione», spiegano due pendolari che ogni giorno percorrono l'arteria viaria.