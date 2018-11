Alberi killer col maltempo: eliminati pini pericolosi ad Ercolano

Mercoledì 7 Novembre 2018, 21:55

ERCOLANO. Alberi killer durante il maltempo: eliminati pini pericolosi in alcune zone di Ercolano. Questa mattina gli operatori del Verde Pubbico del Comune hanno eliminato diversi pini considerati pericolosi da una perizia tecnica. In particolare, l’operazione ha riguardato via Doglie, via Bordiga e via Villanova dove da tempo associazioni e cittadini segnalavano disagi, sia per la precarietà degli arbusti che potevano crollare da un momento all’altro, sia perché in alcuni casi i rami arrivavano fin dentro le case.E la paura è cresciuta, soprattutto, dopo i disastrosi casi di cronaca che si sono verificati con il maltempo dei giorni scorsi. Presenti, durante l’operazione, il vicesindaco con delega al Verde Pubblico Luigi Fiengo, rappresentanti degli uffici Giardino e Ufficio tecnico, insieme a rappresentanti delle cooperative di Via Doglie e dell’associazione Ercolano Viva.L’operazione odierna sarà seguita dalla nuova piantumazione di alberi compatibili con la zona e che non danneggiano strada e marciapiedi. «Insieme all’amministrazione e ai cittadini – ha detto Ciro Santoro, presidente di Ercolano Viva – e con un valido e costruttivo confronto, si sono individuati altri interventi finalizzati ad un miglioramento del deflusso delle acque piovane sia sul tratto interessato che in altri punti, compresa l'area che precede il sottopassaggio della Circumvesuviana. Abbiamo intrapreso da oltre 7 anni un percorso di denuncia e segnalazione e da circa un anno e mezzo, da quando il vicesindaco ha avuto la delega al Verde pubblico stiamo raggiungendo dei risultati. Noi puntiamo, soprattutto, sulle periferie che spesso sono abbandonate».