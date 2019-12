Forcella, un albero di Natale vandalizzato e un altro rubato: erano un dono dei commercianti

Forcella , lunedì 16 dicembre, l’Associazione dei commercianti, decidendo di dover ridare un minimo di decoro al quartiere, ha installato un albero natalizio a Piazza Calenda ed un altro a Piazzetta Forcella.

L’operazione di riqualifica del territorio non ha avuto buon esito in quanto, nel giro di pochissime ore, il primo è stato vandalizzato mentre il secondo è stato portato via da soggetti ignoti.

Non ci sono parole per descrivere l’assurdità di chi commetti atti vandalici nei confronti del proprio territorio, del proprio quartiere e della propria città. E’ triste sapere che chi vuol dare una scossa alla crescita sociale e territoriale con iniziative collettive venga ostacolato e danneggiato da chi non ama la propria città e non mostra neanche il minimo rispetto delle regole del vivere civile, la città non può essere abbandonata a sé stessa. I vandali, gli incivili e i delinquenti devastano ogni cosa e ogni tentativo di creare decoro e bellezza in città. C'è bisogno di reazioni dure e decise

hanno denunciato il Consigliere Regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli.





Nel primo pomeriggio è stato risistemato l'albero di Natale in piazza Vincenzo Calenda, davanti al teatro Trianon Viviani. Luciano Quagliozzi, direttore di palcoscenico del teatro Trianon Viviani, ha innaffiato l'albero appena issato e piantumato in un nuovo vaso.

Ultimo aggiornamento: 15:51

