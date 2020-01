Alberi pericolanti a Napoli, arrivano le squadre speciali anti-emergenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manutenzioni al palo, decoro urbano all'anno zero.e prova a far fronte all'emergenza legata alle manutenzioni, vero tallone d'Achille dell'amministrazione, lanciando un nuovo progetto. A redigerlo è stato il manager della Napoli Servizi, che lo ha consegnato nelle mani del sindaco Luigi de Magistris. Dopo un'attenta analisi il primo cittadino ha dato carta bianca a Palma, che ha messo a punto le strategie.. Le squadre operative passano da undici a quattordici e saranno dotate di equipaggi differenti, rispetto a chi, fin ad oggi, doveva semplicemente intervenire sulle buche stradali. Il Pronto intervento stradale in questi anni ha operato infatti come servizio di supporto alla viabilità ed alla sicurezza stradale occupandosi di colmatura di buche e piccoli dissesti stradali; transennamenti, sbarramenti e recinzioni temporanee; sistemazione di basoli e cubetti divelti; posa in opera di griglie e tombini mancanti; spargimento di sale sulla sede stradale; posizionamento segnaletica temporanea diurna e notturna. Il Piu invece interverrà anche sul decoro urbano e sui problemi di manutenzione più generali. Basti pensare alle riparazioni delle panchine divelte o danneggiate, alla sostituzione o sistemazione dei cestini per la spazzatura (per intenderci quelli di ferro che si trovano sulle strade del centro), ai rami pericolanti da tagliare (che costituiscono un grave pericolo: l'ultima vittima, un operaio 62enne colpito fatalmente da un albero ad Agnano, ha riacceso i riflettori sul problema)., già formati dall'azienda tra novembre e dicembre, e potranno contare su diversi profili professionali come saldatori, elettricisti e carpentieri. Il servizio sarà svolto mediante l'impiego di 14 squadre operative; di cui 10 operanti ciascuna nell'ambito di una delle dieci Municipalità e altre quattro squadre a disposizione per fronteggiare eventuali emergenze. Inoltre, cinque squadre opereranno a supporto del Servizio Protezione Civile, su tre diversi turni al fine di garantire la copertura H24 tutti i giorni. Gli interventi vengono svolti esclusivamente su segnalazione del Servizio Attività Tecniche (Sat) delle Municipalità e della Protezione Civile e non sono sostitutivi di un servizio manutentivo ordinario e preventivo delle strade.Ma come nasce l'idea di trasformare il Pis in Piu? «Chiaramente il nostro obiettivo e quello di tutta l'amministrazione comunale è cercare di migliorare il decoro in città e nei diversi quartieri - spiega l'amministratore di Napoli Servizi Palma - Dunque non solo più buche stradali, ma maggiore decoro e attenzione ad una città che ha mostrato e sta mostrando una vocazione turistica senza eguali. Dobbiamo fare in modo che chi viene a visitare la città, così come chi la vive tutti i giorni, possa sentirsi a casa, in un ambiente confortevole. Chiaro che si vivono tantissime difficoltà, tante contraddizioni - evidenzia Palma - ma partiamo dalle piccole cose per restituire normalità ai cittadini». Per quanto riguarda più da vicino il Pronto intervento urbano Palma fa sapere: «Gli operai sono stati già formati e partiremo tra poche settimane. Abbiamo investito sulle attrezzature, acquisito autovetture nuove, alcune già partite, mentre le altre saranno in strada appena riusciremo ad organizzare nei dettagli il servizio».«Questo strumento - sostiene l'assessore alla Sicurezza- ci aiuterà ad essere ancora più incisivi laddove si sono registrate maggiori difficoltà ad intervenire. La priorità indicata dal sindaco è certamente legata agli interventi da effettuare nelle periferie, così come tutti quei luoghi che vivono maggiore disagio. Proveremo a dare risposte chiaramente a tutte le segnalazioni che ci arriveranno, in sinergia con le Municipalità». Quello del Piu, aggiunge l'assessore, è «uno strumento aggiuntivo per dare un servizio ai territori e ai quartieri, dando anche risposte ai comitati che operano in prima linea. È inoltre una risposta al degrado di alcune zone e che il Comune ha difficoltà a fronteggiare viste le scarse risorse a disposizione. Puntiamo a dare una qualità maggiore agli spazi pubblici, questa la grande sfida del 2020 per l'amministrazione in primis».