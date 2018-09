Domenica 30 Settembre 2018, 14:33 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2018 14:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due alberi rischiano la sicura morte. Ignoti vandali hanno praticato su due lecci di via Orazio una operazione nota come "cercinatura" o "decorticazione anulare". La denuncia di Vincenzo Topa sulla pagina social del comitato “Salviamo gli alberi”. « Questo atto di vandalismo equivale ad un omicidio - afferma Topa - il distacco della corteccia su tutta la circonferenza determina l'interruzione dei flussi idrici e linfatici, l'acqua non può più salire, la linfa non può più scendere. Uno dei due lecci, quello a monte, è già morto. Adesso i vandali sono passati a quello più a valle, che è già matematicamente spacciato, anche se porta ancora foglie verdi. Questi vandali, se individuati - conclude Topa - sono passibili di denuncia penale per distruzione e danneggiamento di bellezze naturali in area sottoposte a vincolo paesaggistico, oltre alla sanzione amministrativa da 250 a 500 euro in base all’ordinanza sindacale 1243/05».Le denuncie dei cittadini non si fermano a via Orazio. «Sono vandali che hanno una certa “professionalità” - afferma Cesare Pontone, amante della natura - o, per lo meno, che conoscono qualcosa degli alberi; sanno che questa è una maniera facile e sicura di uccidere un albero senza impiego di grandi mezzi e di molto lavoro; la morte avverrà più tardi, quando i responsabili e/o i mandanti non sono più sul luogo del delitto. Sono vandali professionisti e perciò tanto più pericolosi. Infami del genere non agiscono solo a Posillipo - denuncia Pontone - recentemente, stesso trattamento a due carrubi ai Quartieri Spagnoli, e pochi mesi prima a due Paulownie nei giardini di piazza Cavour, dove qualche sciagurato vorrebbe farci un campo di calcetto e gli alberi gli danno fastidio».