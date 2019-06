Napoli, albero in bilico sulla strada a Pianura: «Solo per caso evitata una tragedia»

Giovedì 13 Giugno 2019, 16:11 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 16:19

La psicosi dei crolli cresce in città e le segnalazioni dei cittadini si moltiplicano. Dopo l'albero venuto giù al Vomero la scorsa settimana, un nuovo allarme viene lanciato dai residenti di via Santaniello a Pianura. Un tronco di grandi dimensioni – all'interno di un parco privato – si è sollevato dal suolo nei giorni scorsi, finendo sugli alberi vicini e sulla recinzione ai limiti della carreggiata. Con il passare del tempo i rami – a pochi metri dalla strada – stanno iniziando a cedere ed a piegare in maniera significativa la rete metallica che ancora li sostiene.«Solo per caso ancora non è accaduta l’ennesima tragedia» commenta il consigliere della IX Municipalità Agostino Romano. «Come si vede dalla strada, l'albero è fermato solo dalla recinzione ma potrebbe cedere da un momento all'altro. La segnalazione è stata inviata più volte agli uffici preposti al verde del comune di Napoli, ma sino ad ora non abbiamo ricevuto nessun riscontro. Bisogna intervenire quanto prima per evitare danni a persone e cose».