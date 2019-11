Monte Faito, cade albero su un'auto: ​salve una donna e le sue due figlie

Grande spavento questa sera a Monte Faito. A causa del vento, un albero è caduto su una Opel in transito. Sull’automobile in quel momento si trovavano una donna e le sue due figlie. Fortunatamente il tronco si è abbattuto sul cofano anteriore dell’automobile, senza provocare danni agli occupanti.

L’episodio si è verificato attorno alle 18.30, nei pressi del centro sportivo di Faito. Nel frattempo sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, comandati da Ferdinando De Martino, che hanno provveduto a mettere la zona in sicurezza. Il vento che sta interessando il nostro territorio rispolvera un problema che interessa l’area del Faito. Pochi giorni fa un pino si è abbattuto sui cavi elettrici mandando in blackout una parte della montagna. L’Ente parco regionale dei Monti Lattari, che ha il compito di salvaguardare e proteggere la vegetazione che insiste sul territorio, ieri, ha diramato una nota dove detta i tempi degli interventi sugli alberi pericolanti e le piante bruciate dagli incendi.

Solo dopo aver ricevuto i progetti esecutivi da parte di SMA Campania il Parco darà il suo parere. "Dopo un’attenta analisi decideremo come e dove intervenire.- sottolinea il presidente del parco Tristano Dello Joio - Esiste una priorità che va certamente tutelata e riguarda l’incolumità delle persone, per questo si darà precedenza alla questione relativa agli alberi carbonizzati e in alcuni casi pericolanti che si trovano sul versante vicano del Monte Faito”.

