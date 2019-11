Albero cade e travolge bus Ctp a Pozzuoli, l'autista in ospedale

Un incidente che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze. A Pozzuoli, nello stazionamento Ctp di Via Fasano, un albero ha travolto un autobus di linea. Il conducente, un uomo sulla cinquantina d'anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non dovrebbero essere però gravi, ma resta la paura per un episodio che sarebbe potuto concludersi in maniera decisamente peggiore. Sul posto intanto sono accorsi ambulanza, pompieri e vigili urbani.

