TORRE DEL GRECO. Un albero di grosso fusto si abbatte su un cancello di una villa: paura e transito interrotto nell’area Garzilli di via Montedoro. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’associazione di protezione civile Irt che, dopo un lungo intervento, sono riusciti a spostare l’ingombro.

Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio, in una zona già segnata dagli incendi che funestarono le aree a ridosso del Vesuvio nell’estate del 2017: «Proprio quei roghi - fanno sapere gli attivisti di protezione civile - hanno danneggiato una serie di alberi che oggi risultano pericolanti. Uno di questi, complice il forte vento che ha spirato sulla zona, è venuto giù e solo un caso fortuito ha voluto che non abbia travolto persone in transito».

I volontari Irt hanno prima tagliato i grossi rami, poi - grazie ad una pala meccanica messa a disposizione da un privato - sono riusciti a sezionare il tronco e a liberare l’arteria. La strada però resta ancora chiusa in quanto sono stati segnalati altri alberi pericolanti che rischiano di venire giù perché di fatto non più stabili al suolo proprio a causa degli incendi di tre anni fa.

L’associazione Irt ha eseguito altri interventi in queste ore di forte maltempo e questo nonostante la convenzione che legava l’associazione al Comune in materia di protezione civile sia di fatto scaduta da oltre un anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA