Albero cade in villa comunale: tragedia sfiorata a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Albero cade al suolo: tragedia sfiorata in villa comunale. Paura ma per fortuna nessun danno alle persone nel «polmone verde» di corso Vittorio Emanuele, dove un fusto a foglie larghe - probabilmente già ammalato - è improvvisamente collassato andando ad occupare uno dei viali dove ogni giorno transitano decine di persone, all’altezza di alcune luminarie posizionate in zona dall’amministrazione comunale per il periodo natalizio.

Il frastuono ha richiamato l’attenzione dei presenti che hanno immediatamente chiesto l’intervento dei responsabili comunali e dei vigili del fuoco. A scopo precauzionale, e dopo avere constatato che il cedimento non aveva provocato feriti, l’area interessata dal cedimento è stata transennata in attesa che la ditta incaricata provveda a rimuovere l’albero. Proteste tra i frequentatori della villa comunale: «Fosse successo in un orario di maggiore presenza o quando le luminarie erano accese - afferma un anziano in compagnia di un nipote - ci sarebbe potuto scappare il morto. Per giunta tutto è successo in assenza di vento o avverse condizioni meteorologiche. Questo è il sintomo del degrado in cui si trovano le aree verdi della città e della scarsa cura prestata dagli organi preposti al controllo del bene pubblico».

