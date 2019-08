Albero si spezza e finisce nel parco pubblico: tragedia sfiorata a Torre del Greco

Domenica 18 Agosto 2019, 11:20

TORRE DEL GRECO - Un albero si spezza e finisce nell’area pubblica frequentata ogni giorno da centinaia di cittadini: ferito lievemente un ragazzo. Tragedia sfiorata nel parco Salvo d’Acquisto di viale Dalla Chiesa, dove un grosso pino presente nel corridoio di accesso alle auto che costeggia la villa comunale - per cause da accertare - si è improvvisamente spezzato, finendo a pochi passi da panchine e scale di accesso. Solo per una pura combinazione in quel momento la zona, assai frequentata, era quasi totalmente libera da cose e persone. Solo un ragazzo è stato sfiorato da alcuni rami e ha riportato piccole ferite, oltre ad un forte stato di choc, ma comunque senza gravi conseguenze.L’episodio però riapre il fronte delle polemiche su un parco nato come punto di riferimento per i residenti di Torre del Greco e nell’ultimo periodo finito al centro di proteste a causa dell’incuria e dell’abbandono in cui versa, in particolare per ciò che riguarda i servizi igienici e le aree verdi.