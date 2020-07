Rischia di cadere in strada e sul Gazebo della pizzeria sul marciapiede di fronte. L’allarme, su via Foria nei pressi di piazza Carlo III, è stato lanciato dai cittadini in queste ultime ore che - preoccupati per l’inclinazione di un albero ai limiti della carreggiata - hanno deciso di chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile. Una inclinazione pericolosa a quanto sembra che poco alla volta ha coinvolto i cavi dell’Anm, toccati dai rami, ed ha provocato una distorsione della pavimentazione stradale.



«Siamo convinti - afferma il consigliere della IV Municipalità Salvatore Esposito - che sia necessario fare tutte le indagini del caso per evitare ogni pericolo per la popolazione. Siamo venuti sul posto insieme ai rappresentanti dei comitati cittadini come Armando Simeone di "Lenzuola Bianche" per sincerarci degli Interventi di verifica e messa in sicurezza, ma ora attendiamo il da farsi. Sappiamo che il pericolo c'è e crediamo che sia necessario intervenire al più presto, per evitare tragedie che troppo spesso ci hanno sconvolto negli ultimi anni. Crediamo quindi che tutto venga fatto alla svelta e mettendo al centro la sicurezza della cittadinanza».