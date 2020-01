Albero killer a Napoli, quattro gli indagati svolta sulla morte del marocchino

LEGGI ANCHE

Non è stato dimenticato ma resta al centro dell'attenzione investigativa (e mediatica) da quella maledetta giornata di vento. Non è finito nell'oblio, nel dimenticatoio, la storia di Mohamed Boulhaziz, il 62enne di nazionalità marocchina stroncato da un albero spezzato dal vento, all'interno del parcheggio dell'ippodromo di Agnano, lo scorso 22 dicembre.Ieri mattina, la Procura di Napoli ha notificato quattro avvisi di garanzia, a carico di amministratori e manager, tutti coinvolti nelle verifiche investigative messe in campo in questi giorni. Indagine per omicidio colposo, quattro nomi nel mirino della Procura di Napoli: sotto inchiesta finiscono così due amministratori dell'ente Ippodromo di Agnano, un tecnico dello stesso Ippodromo; e un quarto manager, che gestisce una associazione che ogni sabato organizza una sorta di fiera a basso costo per la vendita di prodotti di artigianato. Un'inchiesta firmata dai pm Liana Esposito e Lucio Giugliano, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Simona Di Monte, che punta a fare chiarezza sulle responsabilità legate alla gestione degli alberi all'interno del parcheggio dell'ippodromo.Una brutta vicenda di cronaca, provocata da raffiche di vento e da probabile incuria. Ed è in questo scenario che venerdì mattina è previsto un accertamento irripetibile destinato a verificare le condizioni dell'albero e il suo stato di conservazione, nell'ambito di una sorta di verifica aperta anche alle controdeduzioni della difesa. Rappresentati dai penalisti Marco Campora (che assiste i due amministratori dell'Ippodromo) e da Luciano Bisanti e Aniello Cozzolino (che assistono invece il responsabile tecnico dell'ippodromo), tutti e quattro i soggetti indagati sono pronti a dimostrare la correttezza della propria condotta come manager e come amministratori di aree aperte al pubblico.Spiega il penalista Marco Campora: «L'iscrizione nel registro degli indagati non va confusa con una sentenza di condanna, ma è semplicemente un atto dovuto per consentire alle parti di partecipare in contraddittorio alle operazioni peritali. Dimostreremo, anche con l'ausilio dell'agronomo professor Salvatore Faugno, che l'evento si è verificato esclusivamente per ragioni accidentali dovute alle violentissime raffiche di vento. Purtroppo si è trattato di una tragica fatalità».Ma non è l'unica verifica investigativa condotta in questi giorni, per chiudere il cerchio di potenziali responsabilità amministrative sul caso della morte di Mohamed. Ci sono accertamenti in corso anche sulla convenzione che lega il comune di Napoli e la società ippodromi, per mettere a fuoco la responsabilità della manutenzione di decine di alberi. Commerciante onesto, un lavoratore da tutti stimato, che ogni fine settimana si recava a Napoli per la fiera delle mercanzie da esporre a basso costo in una struttura aperta al pubblico. Nato in Marocco, residente in un comune del Casertano, appassionato del proprio lavoro di mercante e di artigiano. Dalle foto scattate sul posto, si capisce che non ha avuto scampo, nonostante gli sforzi dei primi soccorritori. Travolto da un albero volato via, spezzato da raffiche di vento che - in pochi minuti - crearono scompiglio anche nella vicina rampa della tangenziale. Una scena che sa di già visto, dal momento che appena un anno fa, in circostanze maledettamente simili, è stato ucciso un giovane studente di Ingegneria, che venne travolto dal fusto di un albero spezzato, a pochi passi dall'ateneo di Fuorigrotta. Anche per questa vicenda, una intera collettività attende una risposta processuale.