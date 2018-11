CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 8 Novembre 2018, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 08-11-2018 09:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La strada chiusa per due giorni per verifiche su un albero piegato. La Funicolare di Mergellina offlimits da una settimana perché piove nella galleria e per arbusti pericolanti. Giorni di caos a via Manzoni: isolata una delle principali arterie cittadine che collega la collina di Posillipo a quella del Vomero. E scoppia l’ira dei residenti: «Dal Comune scarsa informazione. Ci sentiamo abbandonati. I percorsi alternativi ingolfati dal traffico. Le navette sostitutive troppo sporadiche». Nella tarda serata di ieri, poi,...