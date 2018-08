​Albero si abbatte sul treno della Circumvesuviana: distrutto il parabrezza, terrore a bordo

Giovedì 2 Agosto 2018, 17:25 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2018 18:02

Alcuni alberi si sono abbattuti su un treno della Circumvesuviana che stava percorrendo il tratto tra Poggiomarino e Striano. Un arbusto, in particolare, è finito contro il parabrezza della cabina di guida, distruggendolo del tutto. E' stata la pioggia, caduta in maniera abbondante ed in pochi minuti, a causare lo spostamento della vegetazione che sta ai lati della rete ferroviaria Eav: il treno è stato preso in pieno dagli alberi caduti sui binari.Tanta paura tra i passeggeri, non molti per fortuna, costretti a scendere dal treno in mezzo alla campagna. Soccorso dagli agenti di polizia locale e dalla protezione civile di Poggiomarino, sono stati accompagnati sui bus messi a disposizione dalla stessa Eav. L'incidente ha provocato l'interruzione parziale della linea Napoli-Sarno.