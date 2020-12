Un albero viene giù ed in piazza nazionale si sfiora la tragedia. Il grosso fusto, a causa del forte vento che in queste ultime ore si è abbattuto sulla città, è finito su una vettura in sosta. Fortunatamente non c’era nessuno al suo interno ma la paura della gente in strada è stata tanta. Soprattutto per chi proprio in quel momento era in piazza. Un nuovo crollo insomma, come i tanti già avvenuti nel recente passato, che accresce ancora la paura della cittadinanza rispetto alle alberature a rischio e già segnalate nei mesi scorsi.

Ultimo aggiornamento: 19:01

