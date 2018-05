Alberto Angela cittadino onorario di Napoli: de Magistris firma la delibera

Il Comune di Napoli conferirà la cittadinanza onoraria ad Alberto Angela. Il sindaco, Luigi de Magistris, ha firmato la delibera che andrà in giunta probabilmente nella riunione di giovedì e successivamente con Angela si concorderanno giorno, luogo e modalità della cerimonia. «È un atto su cui siamo molto convinti - ha detto il sindaco - non solo per i documentari di altissimo livello realizzati da Angela su Napoli ma per la sua capacità di entrare nel corpo di Napoli come pochi. Alberto Angela - ha aggiunto - ha saputo vivere la nostra città, entrare nelle profondità, viverne le contraddizioni, rendere l'essenza del napoletano e le bellezze nascoste. Mi sembra sia un uomo innamorato di Napoli». De Magistris ha evidenziato che «questa amministrazione conferisce la cittadinanza onoraria a chi veramente se la merita ed Angela la merita anche per il modo in cui fa giornalismo attraverso documentari, approfondimento e ricerca». La proposta è stata avanzata dal giornalista Oscar De Simone, dalla dottoressa Silvia Vacca e dal dottor Andrea Melluso dopo le tante «dichiarazioni d'amore» di uno dei volti più noti della Rai.

Martedì 15 Maggio 2018, 13:52 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA