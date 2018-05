Alberto di Monaco, laurea honoris causa alla Parthenope

Venerdì 11 Maggio 2018, 12:38 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 12:38

Mercoledì 16 maggio alle 10,30 a Villa Doria d’Angri in via Petrarca 80, il Magnifico Rettore Alberto Carotenuto conferirà a SAS Alberto II, principe di Monaco la Laurea Honoris Causa in Scienze e Tecnologie della Navigazione dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Dopo l'ingresso del Corteo Accademico in sala ed esecuzione degli Inni nazionali dell’Italia e del Principato da parte dell’Orchestra dell’Università Parthenope, alle 10,50 Laudatio del Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Prof. Giorgio Budillon. Alle 11,10 Lectio del Principe Alberto II di Monaco. Il Rettore Carotenuto conferisce infine la Laurea Honoris Causa al Principe.