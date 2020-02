Alcol ai minorenni, appello bipartisan: «Sindaco, ora ascoltaci»

Il consiglio della prima Municipalità ha approvato - all'unanimità - l'ordine del giorno del presidente con il quale si richiede la chiusura immediata - con revoca delle licenze amministrative - di tutti quei pubblici esercizi scoperti a vendere alcolici ai minori. Dalla sede di Santa Maria degli Angeli parte, dunque, una richiesta ufficiale a Palazzo San Giacomo. Francesco de Giovanni, con tutti i consiglieri, sollecita una ordinanza sindacale che metta nero su bianco la volontà di risolvere, o almeno provarci, un problema che affligge l'intero quartiere. «La proposta - spiega meglio l'avvocato Roberto Saccomanno, invitato a partecipare alla riunione di ieri mattina - coinvolge diversi temi di natura giuridica e, soprattutto, istituzionale: è necessario che l'amministrazione emetta delle ordinanze con le quali si stabilisce che, in presenza di una violazione, e cioè laddove l'esercente, e il minore, vengano colti in flagrante a vendere, e a acquistare, bevande alcoliche, si imponga l'immediata chiusura dell'esercizio commerciale».

Ma non basta, dal punto di vista squisitamente giuridico, Saccomanno ci tiene a sottolineare la necessità che «l'accertamento venga accertato» con la verifica, dal punto di vista giudiziario, che la violazione sia stata davvero commessa dall'esercente. «Solo all'esito di tutto ciò - dice l'avvocato - si potrà procedere, oltre all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, anche alla sospensione dell'attività dell'esercizio». A far la differenza rispetto alla situazione attuale - che prevede invece la chiusura del locale fuorilegge solo dopo un lungo iter, dalla denuncia alla conclusione del procedimento penale - sarebbe appunto la velocità dell'applicazione del provvedimento. «La proposta del presidente Francesco de Giovanni - conclude Saccomanno - anticipa sostanzialmente la chiusura dell'esercizio commerciale a un momento antecedente a quello dell'accertamento giurisdizionale di natura penale».



Una riunione allargata, quella del consiglio di ieri, alla quale sono stati invitati a partecipare anche le forze dell'ordine, con il comandante della stazione dei carabinieri di largo Ferrandina,, i vertici della Asl Napoli 1 con, direttore del Servizio dipendenze, e la psicologadel comitato Genitori No Alcol e, psicologo anche lui, che si sta occupando di coordinare un progetto, sempre della prima Municipalità, volto a far prevenzione nelle scuole medie, in particolare alla Tito Livio dove è stato recentemente distribuito un questionario sui temi dell'alcol e della droga. «Mi sento fiducioso - è il commento del presidente, Francesco de Giovanni - se il sindaco si rende conto che la richiesta arriva dall'intera municipalità, oltre la propaganda politica, dovrebbe scrivere subito quell'ordinanza. Sono convinto che, con un provvedimento del genere, nessun gestore venderebbe più alcol ai minori».

Intanto, il questore, ha disposto la sospensione per cinque giorni dell'attività della discoteca Common Ground di via Scarfoglio. Il provvedimento - si legge nella nota della polizia - si è reso necessario in seguito a una rissa avvenuta all'interno del locale. A rimanere vittima delle percosse un giovane che sarebbe stato seguito nel parcheggio del locale e malmenato.

