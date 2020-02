Alcol ai minorenni, in campo la Municipalità: «Chi vende va bloccato per sempre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima Municipalità scende in campo nella guerra contro chi vende alcolici ai minori. Il presidente,, ha organizzato - giovedì prossimo, a mezzogiorno, presso la sede di Santa Maria degli Angeli - un consiglio monotematico per affrontare un problema che interessa l'intero quartiere dove è particolarmente alta la concentrazione di locali frequentati dagli adolescenti.Una riunione allargata: - alla quale sono stati invitati a partecipare anche i vertici delle forze dell'ordine e quelli della Asl Napoli 1 - all'ordine del giorno una proposta molto precisa da parte del consiglio. Quale? «La richiesta di chiusura immediata, con la revoca delle licenze amministrative, per tutti quei pubblici esercizi scoperti a somministrare alcolici ai minori». Non solo. De Giovanni si rivolge anche «al prefetto, al questore e al comandante della polizia locale affinché - dice - dispongano maggiori controlli sul territorio per garantire l'applicazione di quanto previsto dal codice penale».Insomma, è guerra all'illegalità, a difesa della salute dei più giovani, contro un business che viaggia a gonfie vele da un capo all'altro della città. «Un allarme sociale - si legge nell'ordine del giorno fissato dalla prima Municipalità per l'incontro di giovedì - sia sul nostro territorio che, più in generale, nelle aree caratterizzate dalla movida dove insistono numerosi esercizi pubblici, i cosiddetti baretti, molti dei quali basano la propria strategia di marketing commerciale sulla vendita di superalcolici a basso costo». Ed è proprio questo uno dei problemi sui quali anche gli stessi gestori, quelli che però rispettano le regole, stanno lavorando. L'obiettivo sarebbe quello di vietare sconti e ribassi, cicchetti a un euro, calici di vino quasi gratis e allettanti tre per due per chi ha voglia di bere birra. Sui Quartieri spagnoli, giusto per fare un esempio - dove sembrerebbe essersi spostata buona parte della movida under diciotto della zona Chiaia - è proprio questa la strategia attuata dai gestori di alcuni locali con lo scopo di farsi conoscere e attrarre il maggior numero di ragazzini. «Siamo convinti che sia necessario il controllo del territorio e l'applicazione di quanto previsto dal codice penale, - ribadisce il presidente De Giovanni - ma è altrettanto fondamentale che si intervenga in maniera rapida e repressiva anche dal punto di vista amministrativo: la tutela della salute dei minorenni deve essere una priorità dell'amministrazione comunale che ha il dovere di invitare anche i propri uffici a intervenire in maniera decisa e repressiva». Ma c'è dell'altro. Al termine della riunione il consiglio municipale si rivolgerà anche ai «parlamentari della città di Napoli» ai quali si chiederà «di promuovere un'iniziativa legislativa che preveda l'inasprimento delle pene attualmente previste dal codice penale».Se da un lato la Municipalità chiede la chiusura immediata dei locali fuorilegge, per i quali non dovrebbe più essere possibile la riapertura, dall'altro le mamme napoletane, capeggiate dall'avvocato, con la sua associazione «31Salvatutti», sono sulle tracce di una mega festa, free alcol, che i ragazzi starebbero organizzando in occasione di San Valentino. Un party ad alto tasso alcolico - come quello organizzato la scorsa settimana in un locale dei Camaldoli - in programma in una location di cui si conoscerà il nome solo poche ore prima dell'evento. Una modalità utilizzata da chi promuove questo genere di serate (ai Camaldoli sono stati parecchi i minori trovati dai genitori completamente ubriachi) proprio con l'obiettivo di non attirare l'attenzione e evitare i controlli: «Ci stiamo provando a scoprire dove andranno a bere la sera del 14 febbraio, ma non è facile. Per questo chiediamo la collaborazione di tutti i genitori: se avete notizie prima di noi fatecelo sapere. Solo tutti insieme possiamo contrastare chi rovina la vita dei nostri figli».