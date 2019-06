Alcol, è allarme minori a Napoli: primo bicchiere già a 11 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 17 Giugno 2019, 07:30

Quando si ritrovano di fronte al barman, come bevitori abituali, ordinano con disinvoltura il loro primo bicchiere, ovviamente a base di superalcolico. Una scena che - appena chiudono le scuole per la pausa estiva - fa rabbrividire se si pensa che l'età del cliente seduto davanti al bancone del locale ha appena 11 anni. Una fotografia allucinante tracciata dall'Ordine dei medici di Napoli, nel corso di un convegno che si è svolto pochi giorni fa sul tema. I numeri sono un vero e proprio bollettino di guerra, tenuto conto della fascia d'età dei giovanissimi consumatori: tutti minorenni dagli 11 ai 14 anni che il sabato sera si sballano con alcol e droghe. Quella che ormai sta diventando una moda, con l'inizio delle vacanze scolastiche, preoccupa l'Ordine dei medici partenopeo, che ha lanciato l'allarme. Le intossicazioni da alcol e droga, così come gli incidenti stradali legati all'abuso di sostanze, danno vita a Napoli e in Campania a un quadro preoccupante. Come lo sono i numeri emersi nel corso dell'incontro «I giovani e la febbre del sabato sera», voluto e organizzato dalla commissione comunicazione e dal Cug (Comitato unico di garanzia) dell'Omceo (Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri) Napoli.