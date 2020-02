Napoli, minorenni che bevono: «Vogliamo party no alcol ma i locali sono contrari»

LEGGI ANCHE

Se l'alcol è contagioso, nel senso che in tanti bevono perché vedono farlo agli amici, anche rimanere sobri pare lo stia diventando. Il post di Roberta, 15 anni, pubblicato su Facebook - nella pagina curata dall'associazione 31Salvatutti - lo dice con chiarezza: «Creiamo un divertimento sano, organizziamo una serata no alcol per ballare e socializzare a prescindere dalla vodka». Un appello raccolto immediatamente da decine di ragazzini che hanno condiviso l'idea dell'amica Roberta e, senza perdere tempo, si sono messi alla ricerca di un locale disponibile a ospitare un evento solo a base di aranciata, coca cola e acqua tonica. Operazione per niente facile se si considera che - a fine serata - il guadagno per il gestore sarà di gran lunga inferiore rispetto a quello che entra in cassa quando, a scorrere, sono fiumi di superalcolici, quasi sempre di scadente qualità, venduti a caro prezzo a centinaia di minorenni pronti a buttare giù qualunque porcheria pur di ubriacarsi.«Sono sicura che lo troveremo un gestore illuminato disponibile a rinunciare a un po' di soldi a vantaggio della salute dei nostri figli - dice Federica Mariottino, animatrice indiscussa del gruppo social 31Salvatutti - anzi, colgo l'occasione per lanciare un appello ai titolari di locali notturni: fatevi avanti, abbiamo bisogno del vostro aiuto». Vedremo chi risponderà all'accorata richiesta di una mamma, e di una ragazzina, stanca di vedere i suoi coetanei camminare come zombie alla fine di vere e proprie feste dell'orrore. «Si chiamano Sober Social Events - spiega meglio Roberta - e coinvolgono, se sono disponibili, anche i gestori. Quando si è brilli è facile divertirsi con poco: ecco perché questi locali, non volendo servire alcol, si preoccupano di intrattenere i ragazzi con musica, incontri e eventi a tema». Una straordinaria novità - racconta sempre l'adolescente - sarebbero pure i Daybreaker: feste in piena regola che, però, iniziano intorno alle sette del mattino (orario di chiusura delle normali discoteche), e, oltre alla musica, offrono lezioni di danza, fitness e yoga. L'obiettivo sarebbe quello di «far dimenticare alle persone di essere sobrie» grazie ai cosiddetti «momenti wow»: esibizioni di gruppi musicali e ballerini per mantenere alto lo stato di entusiasmo. Una tendenza nata in America dove il rapporto con l'alcol è particolarmente contraddittorio: il fatto che sia assolutamente vietato fino ai 21 anni, potrebbe far scattare un meccanismo per il quale, raggiunta l'età, si rischia di abusarne. E lo stesso vale per l'Inghilterra dove i minorenni, in un pub, non possono neanche entrare.La serata che Roberta vorrebbe organizzare, insieme con un gruppo di amici no alcol, dovrebbe avere un costo di circa quindici euro a biglietto, inclusa una consumazione analcolica a persona. «Ho letto che a Rimini l'esperimento ha funzionato alla grande. - continua la Mariottino - la dimostrazione che i ragazzi, quando vogliono, sanno bene come divertirsi senza esagerare o, peggio ancora, ubriacarsi». Intanto, l'associazione 31Salvatutti questa mattina sarà all'istituto Gentileschi per un incontro con i ragazzi in occasione della Settimana degli studenti. I giovani ascolteranno la testimonianza di Antonio Marra, il papà di Nico, il ragazzo di vent'anni che perse la vita a Positano, dopo una serata ad alto tasso alcolico. Venerdì, invece, lo stesso incontro si terrà al liceo scientifico Mercalli.Anche la prima Municipalità scende in campo contro chi vende alcolici ai minori. Il presidente, Francesco de Giovanni, ha organizzato, domani, a mezzogiorno, presso la sede di Santa Maria degli Angeli, un consiglio monotematico per affrontare un problema che interessa l'intero quartiere. Una riunione allargata - alla quale sono stati invitati a partecipare anche i vertici delle forze dell'ordine, quelli della Asl Napoli 1 e i rappresentanti dei gestori - con all'ordine del giorno una proposta molto precisa. Quale? «La richiesta di chiusura immediata, con la revoca delle licenze amministrative, di tutti i locali scoperti a somministrare alcolici ai minori».