Blitz della Polizia Municipale in un bar del Vomero dove a tre minorenni sono state vendute bevande alcooliche. Gli agenti hanno denunciato l'esercente oltre a sanzionarlo per duemila euro. Inoltre, dal momento che lo stesso locale era già stato verbalizzato, verrà ora segnalato alla Prefettura che farà scattare la chiusura del locale come sanzione accessoria.



Il titolare del bar è stato anche diffidato al rispetto della normativa che tutela la salute dei minorenni. Sul posto sono stati convocati i genitori dei minori i quali, durante la fase dell'affidamento, sono stati messi a conoscenza dei fatti ed hanno apprezzato l'iniziativa di prevenzione della Polizia Municipale.



In totale, durante i controlli gli agenti hanno avvicinato oltre trenta minori che sono stati informati delle conseguenze sulla salute psicofisica dell'uso di alcoolici, che sono tanto più allarmanti quanto più bassa l'età del consumatore. ​

Domenica 24 Marzo 2019, 13:29

