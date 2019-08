Lunedì 5 Agosto 2019, 14:16

Controlli in locali e baretti, a Capri. Durante lo scorso weekend i carabinieri hanno metto in atto interventi nelle zone della movida dell'isola azzurra: denunciato un titolare di un locale e il barman perché avevano venduto un cocktail alcolico ad un quindicenne. Nell'ambito dei controlli sono stati identificati decine di avventori ed esercenti. Interventi che sono continuati anche questa mattina, contro l'abusivismo edilizio. Una pattuglia dei carabinieri accompagnata da un tecnico comunale ha ispezionato le zone alte dell'isola recandosi in un cantiere per fare accertamenti.