Alessandro Benetton in cattedra a Napoli: «Così siamo diventati leader nel mondo»

«In un mondo che vive momenti drammatici, ci rendiamo conto che l'individuo e la sua capacità di essere empatico sono valori fondamentali. Valori che nel Sud Italia sono presenti più che altrove. Se queste caratteristiche verranno riconosciute credo che questa parte di Paese possa fare la differenza». Su questo punto non ha dubbi Alessandro Benetton, presidente di Edizione Spa (holding della famiglia Benetton), ieri a Napoli per presentare la sua autobiografia La traiettoria nel corso dell'incontro Imprenditorialità e innovazione, organizzato dall'Università Parthenope e dal Gruppo Giovani imprenditori dell'Unione industriali di Napoli, nell'ambito del Contamination Lab (progetto di formazione alla cultura d'impresa). Nel libro Benetton si racconta mettendo in evidenza soprattutto i suoi fallimenti, nonostante una vita piena di successi.

«Volevo parlare delle mie paure, delle mie emozioni. Ho imparato che le crisi e i fallimenti portano con sé un aspetto positivo: sono l'occasione per una discontinuità, per sperimentare, ci spingono a cambiare paradigma». Provare altre strade è una necessità, secondo l'autore: «Se restiamo nella nostra zona di comfort, diventiamo autoreferenziali e poi ci accorgiamo troppo tardi che qualcuno ha trovato un altro futuro che funziona meglio».

Nel corso dell'incontro moderato dal giornalista Enzo Agliardi, al quale hanno preso parte il neoeletto Rettore della Parthenope, Antonio Garofalo, e il leader degli imprenditori napoletani under 40, Alessandro Di Ruocco, Benetton ha anche parlato del rapporto con suo padre Luciano. «Io penso che ognuno debba essere se stesso. Uno dei maggiori problemi del cambio generazionale nelle aziende - ha sottolineato - è il rischio che ci si adagi sull'abitudine, che è il principale freno al cambiamento. Invece è necessario puntare sulla discontinuità, anche perché è impossibile che qualcuno possa fare la stessa cosa della persona che ha disegnato l'azienda attorno a sé».

Discontinuità che Alessandro ha voluto affermare già nel 1992 quando, a 28 anni, ha fondato la 21 Investimenti (oggi 21 Invest), un fondo di private equity che raccoglie capitali da investire in aziende con grande potenziale di crescita. A contare sono sì i progetti, ma «al centro di tutto deve esserci sempre l'uomo» ha affermato, aggiungendo che l'obiettivo è la «sostenibilità intesa come responsabilità nei confronti della comunità in cui si opera». L'auspicio è che si affermi un nuovo umanesimo. «Le tecnologie e la tecnica sono strumenti indispensabili per costruire il futuro, ma a comandare il gioco deve essere sempre l'uomo con i suoi tempi» ha sottolineato, prevedendo che, in quest'ottica, il Mezzogiorno abbia grandi potenzialità: «I primi viaggi di lavoro con mio padre li ho fatti proprio al Sud e ho subito notato la grande empatia dei meridionali, una dote particolarmente importante e su cui fare affidamento, in un mondo in cui accadono avvenimenti drammatici». E anche la politica, ha concluso, «è obbligata ad uscire dalla zona di comfort e a puntare sull'innovazione, a cominciare dalla transizione ecologica e da un mondo del lavoro che sia progettato per includere giovani e donne».