Domenica 23 Settembre 2018, 18:41

«È allarme per la scomparsa a Soccavo della piccola Alessia, 10 anni, che ha fatto perdere le proprie tracce lasciando nell’angoscia più totale i suoi familiari che hanno iniziato la ricerca anche attraverso Facebook. Sulla pagina "Quelli di via Epomeo" è stato postato l’appello della madre a tutti coloro che possono averla incrociata ad avvisare immediatamente le forze dell’ordine o a contattarle direttamente al numero di cellulare che ha lasciato nel post stesso. Anche noi ci uniamo alla ricerca della piccola Alessia rilanciando l’appello della madre». Lo dicono il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli che hanno ricevuto e rilanciato la richiesta di aiuto della famiglia. Alessia, 10 anni, è scomparsa da via Vicinale Paradiso, a Soccavo.