Lunedì 29 Ottobre 2018, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 11:57

Continua la gara di solidarietà per cercare un donatore per un trapianto di midollo per il piccolo Alex. Sono centinaia in ogni regione i giovani che si sono messi in fila nelle iniziative organizzate o che spontaneamente si sono informati su come iscriversi al registro dei donatori. Ieri a Caserta sono state effettuate 3950 tipizzazioni. L'annuncio è sulla pagina Facebook dedicata a Alessandro Maria che scrive: «Grazie Caserta». Oggi l'appuntamento per chi vuole donare è invece a Portici, Agraria, Università di Napoli Federico II. Due le tappe per domani: dalle 8 a Brindisi, presso l'ospedale A. Perrino e dalle 9.30 a Fuorigrotta, presso l'Università di Napoli Federico II, Monte Sant'Angelo.