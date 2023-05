Innovazione e cultura d'impresa sono i temi del nuovo appuntamento de Il Mattino con il mondo delle professioni. Ospite della web tv Alfonso D'Aria, ceo di Mes Group e fondatore del World Metrology Day, intervistato dal capocronista Gerardo Ausiello. L'evento, da oggi al 20 maggio al centro congressi del museo di Pietrarsa a Portici e giunto alla quarta edizione, rappresenta un punto di riferimento per le aziende leader internazionali nel settore dell'automazione, dell'industria 4.0, della robotica e dell'aerospace, dell'automotive & rail. Il World Metrology Day è l'evento industriale dell'anno, ciclico, al pari di molte fiere meccaniche del settore organizzate al nord.

Cosa rappresenta questo per le aziende del sud Italia?

«Wmd cerca di fare network tra le piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Sarà sia una vetrina per promuovere le nuove tecnologie, sia una chance per fare rete. Naturalmente ci saranno anche aziende del nord che potranno esporre e acquisire al tempo stesso le nuove scoperte del settore. Tutte avranno l'occasione di conoscere le big player come Leonardo».

Quali sono gli obiettivi?

«Diciamo che è paragonabile a una fiera, tocca temi importanti come innovazione, stampa 3D destinati a settori come aerospace, automotive e meccanico in genere, ma il nostro obiettivo è continuare a mettere in contatto le pmi del sud Italia con quelle del nord e del resto del mondo».

Nel panorama locale, soprattutto al sud, non ci sono eventi del genere. Com'è nato questo progetto?

«Una scommessa con i miei collaboratori: oggi siamo alla quarta edizione solo con il supporto di partner privati nazionali e internazionali. Mai avuto aiuti dalle istituzioni».

Una tre giorni in una location suggestiva. Pietrarsa non è stata scelta a caso.

«Abbiamo deciso di valorizzare il nostro territorio. Con un doppio obiettivo: far conoscere le tecnologie di ultima generazione alle pmi del nord e dare loro un assaggio della bellezza dei nostri luoghi».

Chi saranno i player che parteciperanno?

«Il gruppo più importante del settore Aerospace è Leonardo, ci sarà poi Avio Aero e tanti altri».

Vi aspettate di superare il numero di visitatori dell'anno scorso?

«Speriamo di sì. L'evento porta con sé numeri importanti, perché si tratta di aziende specializzate».

Riuscire a far sinergia in Italia non è semplice, al sud in particolare sembra che molte aziende preferiscano una spinta all'individualismo. Quando si riescono a creare consorzi, però poi funzionano. Siete riusciti a superare queste riserve?

«Fare rete è difficile, ma noi ci crediamo. Forse perché la nostra è un'azienda giovane, la media è 39 anni. Abbiamo raggiunto risultati incoraggianti grazie a un modo tutto nuovo di fare rete. Con noi si sarà anche il Dac, un esempio concreto di quanto possa essere proficua la collaborazione tra realtà impegnate in un settore comune».

Sul nostro territorio ci sono grandi eccellenze che portano avanti collaborazioni con la Nasa, che spesso faticano a emergere. Come mai?

«La Campania è un fiore all'occhiello nel settore dell'aerospace e dell'automotive ed è un peccato perdere questa forza delle aziende campane, per questo cerchiamo di incoraggiarle».

Dopo il Covid c'è stata una ripresa frenata poi dalla difficoltà di reperire materie prime. Oggi la crisi è superata?

«Parliamo di settori diversi: dal ferroviario, all'automotive, all'aerospace c'è sempre stata una tendenza ciclica con picchi e discese. La pandemia non ha aiutato nessuno, ma oggi siamo in grande ripresa e i programmi sono ripartiti. Restano le preoccupazioni nel reperire le materie prime che arrivano dall'estero. Oggi viviamo il picco più alto e non siamo pronti ad affrontare una crescita così elevata. Una ripresa così rapida provoca problemi di altro genere, ma insieme ce la faremo».

Quali saranno le prossime sfide? Coinvolgerete le istituzioni?

«Ci proveremo. Il nostro evento coinvolge nazioni da tutto il mondo e in questi quattro anni abbiamo realizzato tutto contando solo sulle nostre forze. Se in futuro vorranno supportarci saremo lieti di collaborare».