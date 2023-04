TikTok, Alfredo Foffy denuncia: «Non ci hanno fatto entrare nel locale perché siamo gay»

Alfredo Foffy, tiktoker napoletano, si sfoga su Tiktok nel giorno di Pasquetta perché lui e il suo fidanzato non sono stati accettati per entrare in un locale di Bagnoli.

«Non ci hanno fatto entrare nel locale perchè siamo gay» è la descrizione di un suo video postato ieri dopo pranzo, quando i due ragazzi avrebbero dovuto raggiungere i loro amici al locale.

«Non siamo stati accompagnati dalle ragazze con le quali volevano che noi entrassimo. Abbiamo anche spiegato che stiamo insieme» dicono Alfredo Foffy e il suo ragazzo Rosario.

«Devo diventare etero per entrare in un locale, per colpa di qualcuno che fa una selezione e guadagna 50 euro» aggiunge il compagno, che essendo stato offeso ha criticato il buttafuori.

Alfredo Foffy ha poi pubblicato un video poco fa in cui ha spiegato tutta la storia e ha aggiunto che, dopo aver spiegato al buttafuori che non aveva bisogno di una donna per entrare dal momento che era in compagnia del suo ragazzo, il buttafuori ha risposto «a me non interessa quello che siete, stanno i locali per voi, qui non entrate».

Il ragazzo nel suo secondo video su Tiktok ha poi spiegato che ha raccontato la vicenda non per incolpare il proprietario del locale bensì il buttafuori, aggiungendo che il suo scopo è quello di denunciare fatti come questo.

Alfredo Foffy ha concluso dicendo: «Non sto denunciando solo per me, ma anche per quelle persone che hanno commentato negativamente che hanno detto che era giusto così. Sto denunciando anche per i vostri figli perché un domani potranno trovarsi in questa situazione, e non è bello per nessuna persona di 20 anni e passa, ma anche per una persona di 50 anni. Avrei voluto vedere se fosse stato un figlio vostro, voi cosa avreste fatto? ricordate che siamo sempre due ragazzi di 20 anni che si vogliono divertire come tutti i ragazzi del mondo e per colpa di questi dobbiamo essere discriminati. Siamo nel 2023».

Il ragazzo si è poi scusato con tutta la classe dei lavoratori che guadagnano anche solo 50 euro dicendo «capiteci, in un primo momento eravamo esaltati, arrabbiati, come sarebbe stato per chiunque di voi. Le parole sono state del buttafuori, non del capo del locale».

I due ragazzi, per la fama che già avevano su Tiktok Italia, hanno voluto dare voce all'accaduto, in questo modo la notizia è diventata maggiormente virale.