Algeria-Napoli, un traghetto per i collegamenti durante l'estate

Tra Algeria e Napoli ci sarà una linea di traghetti per passeggeri durante la stagione estiva. Lo ha annunciato in una brave nota «Algérie Ferries», la Compagnia pubblica del trasporto marittimo di persone algerina. La nota non indica la data di inizio delle traversate, ma una fonte della Compagnia ha detto all'Ansa che, sebbene «i biglietti al momento non sono disponibili per la prenotazione», «l'operazione inizierà tra pochi giorni».

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Baia Domizia, un laboratorio di street art nel bene confiscato alla... BUDAPEST Nuoto, ai mondiali di Budapest Thomas Ceccon vola nei 50 farfalla L'INTERVENTO Napoli, dalla villa comunale al Pnrr: gli impegni del sindaco...

L'annuncio giunge tre settimane dopo la visita di Stato in Italia del presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. Negli anni precedenti al Covid-19, Algérie Ferries effettuava collegamenti estivi tra il porto di Skikda, sulla costa orientale del Paese, e Genova o Civitavecchia. La stessa compagnia assicura collegamenti tutto l'anno da vari porti del paese nordafricano a Marsiglia in Francia ed Alicante in Spagna.