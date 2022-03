Turista napoletano dona un terreno all'isola di Alicudi: diventerà una piazza

Un abituale frequentatore di Alicudi, nelle Eolie, ha donato un terreno al Comune di Lipari che lo utilizzerà per realizzare una piazza. La donazione - fatta lo scorso 14 ottobre dal napoletano Vittorio Franciscis, che da un ventennio frequenta Alicudi, dove ha una casa in località Belvedere - ha ricevuto la formale presa d'atto del Consiglio comunale.

«Abbiamo votato all'unanimità la proposta di delibera sull'accettazione della donazione e credo che sia doveroso ringraziare - da parte mia, del Consiglio e della giunta - Vittorio De Franciscis per il bellissimo gesto compiuto in favore di tutta la comunità eoliana, e in particolare degli abitanti di Alicudi», ha detto il presidente del Consiglio comunale Giacomo Biviano.