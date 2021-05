Alimenti senza tracciabilità: sequestro dei carabinieri nel napoletano

Ingente quantità di alimenti, prodotti ittici e carne suina stagionata destinata alla produzione di insaccati, sono state sequestrate nel napoletano dai Carabinieri per la tutela agroalimentare poiché privi della prescritta tracciabilità dei prodotti. I reparti per la tutela agroalimentare (Rac) dei carabinieri, nell'ambito dell'operazione Baylon a tutela dei marchi di qualità, biologico e rintracciabilità agroalimentare, hanno sequestrato su tutto il territorio nazionale confezioni di risotti e pasta pronti, confezioni vuote per mancato assoggettamento a disciplinari di produzione Dop e irrogate sanzioni per la presentazione di prodotti on-line e nell'etichetta la menzione Igp.

APPROFONDIMENTI LA MANIFESTAZIONE Napoli, protestano gli addetti alla sanitàin occasione del... IL BLITZ Droga a Napoli, due arrestitra Secondigliano e Rione Berlingieri I CONTROLLI «Alto impatto» nel Vesuviano: raffica di arresti, denunce... LA SCOPERTA Ischia, in un freezer 50 uccelli di specie protette cacciati...

Nei controlli del settore lattiero caseario, sono state inoltre sequestrate buste e incarti per il packaging riportanti indebitamente scritte e loghi riferiti alla produzione biologica mentre per una ditta è stata imposta la sospensione della produzione per mancanza delle prescrizioni igienico-sanitario. Complessivamente sono state comminate sanzioni per 25mila euro