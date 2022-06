Salute dei bambini, alla Canottieri il meeting di medici e psicologi

“Prevenzione, salute e cura del bambino attraverso la diagnosi precoce. Come comprendere i segnali di problematiche di sviluppo neuro psicomotorio attraverso il movimento. Come affrontarle, come intervenire”: sarà questo il tema del meeting straordinario organizzato dall’associazione “I bimbi di Mario” giovedì 23 giugno (ore 17) presso il circolo Canottieri Napoli. Fulcro dell’evento sarà l’incontro con il professor Mario Castagnini, medico neurologo, riabilitatore e massimo esperto italiano nel campo dei disturbi dello sviluppo neuro psicomotorio. A quest’appuntamento, che rappresenta un privilegio oltre che una grande opportunità per la città e che vanta la collaborazione delle onlus “ARC i nostri figli” di Verona e “Vivere per amare live to live” del professor Carlo Molino, parteciperanno professionisti di grande spessore quali pediatri di famiglia, personale medico di terapia intensiva neonatale, ginecologi, ostetriche, educatori, neuropsichiatri infantili, fisioterapisti, infermieri pediatrici, psicologi, professori universitari di strutture sanitarie napoletane pubbliche e private.

La dottoressa Maria Signorile sarà la moderatrice dell’incontro (che si avvale anche del contributo dell’assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante) al quale anche il mondo dello sport ha garantito il proprio sostegno: interverranno gli ex olimpionici Carlo Silipo e Davide Tizzano, il circolo Savoia e Andrea Scotti Galletta, presidente della squadra di pallanuoto paraolimpica dei Lions. Dopo l’attesa relazione del professor Castagnini, si discuterà della prevenzione, salute e cura del bambino attraverso la fondamentale e tempestiva diagnosi precoce assolutamente necessaria fin dai primissimi mesi di vita: previsti interventi di Maria Antonietta De Rose, Antonella Di Nuzzi, Alessandro Resta, Concetta Russo, Antonio Salzano, Giampaolo Ferrara, Cristina Brancaccio.