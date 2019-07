Napoli, al rione Sanità c'è la palestra aperta a tutti: May inaugura «Jucà pe Cagnà»

Lunedì 8 Luglio 2019, 12:09 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2019 12:33

Dopo mesi dedicati ai lavori di ristrutturazione, il 10 Luglio 2019, alle ore 12, all’Istituto La Palma (in Via Salita Mauro 21), aprirà le porte al pubblico il centro polisportivo «Jucà pe Cagnà». Il progetto, finanziato dalla Uefa Foundation for children, è stato promosso dall’organizzazione benefica Play for Change, dalla Fondazione Magnoni e dalla cooperativa sociale La Locomotiva onlus, quale partner esecutivo. Per dare un’impronta partenopea, strettamente legata al territorio ed alla struttura di quartiere, il nome è stata creato traducendo in napoletano Play for Change con l’obiettivo principale di trasmettere i valori fondamentali dello sport in quanto catalizzatore di cambiamento sociale e culturale ai bambini ed i giovani del quartiere che vivono in contesti familiari difficili, disagiati e fortemente deprivati, in balia di una vulnerabilità economica, sociale e culturale.La sfida del progetto è non solo quella di restituire allo splendore, parte dei maestosi locali dell’Istituto La Palma - antico orfanotrofio del 1800, da sempre dedicato a minori a rischio di devianza, oggi accoglienza notturna per senza dimora - ma quello di trasformarlo in un luogo dinamico sempre in fermento dove sviluppare altre attività educative e creative per i giovani, portandoli ad una nuova svolta riaccendendo la speranza, la curiosità ed il desiderio di riappropriarsi della vita quotidiana insieme alle famiglie e membri della comunità. Attraverso un fitto programma di corsi il centro sportivo «Jucà Per Cagnà» renderà lo sport accessibile ai bambini ed i giovani e con il coinvolgimento ed il supporto delle associazioni di quartiere e delle istituzioni, ma soprattutto con l’aiuto della comunità, cercherà di garantire la continuità e sostenibilità nel lungo periodo.«Tutti noi abbiamo la responsabilità ed il dovere di garantire ai bambini ed i giovani il diritto di praticare sport, soprattutto a coloro che non hanno il privilegio di farlo per possibilità economiche o per mancanza di infrastrutture idonee - ha detto Valeria Ignarra, Presidente di Play for Change Italia - Non è stato un caso che il primo progetto finanziato in Italia sarà inaugurato durante le Universiade 2019 che si teranno a Napoli, questo per rendere protagonista non solo la città ma tutti gli operatori sociali e delle Asd che si dedicano giornalmente a diffondere i valori sportivi».Il programma dell’inaugurazione prevede, oltre a demo sportive, realizzate grazie ai partners della Asd P. Frassati, il Champion Center del ct nazionale di karate Massimo Portoghese ed il Centro Schermistico Partenopeo del ct nazionale di scherma Sandro Cuomo, anche altre attività di intrattenimento per bambini, offerte dal Csi provinciale. Il buffet di benvenuto sarà a cura di Ciro Poppella. A confermare la sua presenza durante il giorno dell’inaugurazione, una campionessa olimpionica italiana, molto amata dal pubblico, l’atleta italiana che più volte è salita sul podioai campionati del mondo di atletica leggera, Fiona May, membro del Board della Uefa Foundation che da sempre aiuta a sviluppare progetti sportivi per bambini meno privilegiati in tutto il mondo, ha deciso nel dicembre 2018 di sovvenzionare un progetto in Italia, nel cuore di Napoli, alla Sanità. La presenza delle istituzioni che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa tale da appoggiarla in futuro, sarà invece garantita dal Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, l’Assessora alle Politiche sociali Roberta Gaeta ed il Presidente della Municipalità 3, Ivo Poggiani.Le associazioni promotrici saranno rappresentate da Ruggero Magnoni, Presidente Fondazione Magnoni, Valeria Ignarra, Presidente Play For Change Onlus e Danilo Tuccillo, La Locomotiva Onlus. Altri tra i rappresentanti delle associazioni del quartiere, hanno confermato la loro presenza: Padre Eduardo, Direttore Istituto La Palma - Sergio Roncelli, Presidente Regionale del Coni, Daria Braga, Fondazione Laureus, M.R.P. Carlo d’Amodio, Ministro Provinciale Frati Minori di Napoli, Nicola Caracciolo, Presidente Pio Monte della Misericordia.Attraverso il progetto, Jucà Per Cagnà offrirà ad un minimo di centocinquanta tra bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (includendo coloro che soffrono di disabilità e forme di autismo), che vivono nel quartiere, la possibilità di praticare attività sportive a titolo gratuito partecipando a corsi di karate, scherma, ginnastica artistica, baby gym e junior crossfit. Inoltre anche i genitori e membri familiari potranno partecipare a corsi di ginnastica e seminari di alimentazione, così da promuovere la cultura della salute e del benessere attraverso lo sport. Fondamentale per il successo del progetto è l’attività di rete che va a completare il percorso educativo e di supporto delle organizzazioni già presenti sul territorio. In tal senso il lavoro svolto durante la prima fase di realizzazione del centro sportivo ha coinvolto la Municipalità 3, i servizi sociali di riferimento e la Rete educativa della Sanità, tra cui le organizzazioni: ilGrillo Parlante, Istituto Ozanam, La Tenda, Opportunity e Piano Terra.Gli obiettivi del progetto spno quello di educare attraverso lo sport: fornire ai bambini ed agli adolescenti del quartiere strumenti preziosi per contribuire a fare la differenza nella loro vita, rendere lo sport accessibile a tutti i bambini e i giovani che vivono nel quartiere, sostenere politiche di sviluppo sostenibile della comunità, promuovere attività di integrazione (disabilità, migranti, ecc.), contrastare abbandono e dispersione scolastica, sostenere prevenzione contro forme di criminalità giovanile, trasmettere attraverso lo sport strumenti di prevenzione e benessere per la salute. Play for Change Onlus, Organizzazione benefica Internazionale, si dedica allo sviluppo diprogrammi sportivi ed educativi con l’obiettivo di migliorare le prospettive di vita di bambini e giovani che vivono in contesti di vulnerabilità e disagio economico, sociale e culturale. La Locomotiva Onlus, Società cooperativa sociale che opera sul territorio di Napoli con attività educative e formative nel campo dell’Educazione alla Cittadinanza Attiva, dell’Inclusione Sociale e Lavorativa, dell’Educazione Ambientale, dell’Educazione alla Pace e alla non violenza con un particolare focus sullo sviluppo di comunità.