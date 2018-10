Allagato il campo rom a Giugliano: 350 persone bloccate nelle roulotte

Lunedì 1 Ottobre 2018, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2018 15:54

Allagato il campo rom di Giugliano. Decine e decine di persone sono rimaste bloccate all’interno delle roulotte nell’insediamento di via circumvallazione esterna chiamato il «fosso». I residenti hanno girato un video e chiedono un intervento immediato di pompieri e vigili. La parte inferiore delle roulotte è praticamente oramai sommersa. Nel campo vivono 350 persone di cui 200 minori.L’accampamento è situato in un cavone dove prima c’era una fabbrica di fuochi d’artificio. La conformazione dei terreni ha condotto al pericoloso allagamento e per ora numerose persone sono bloccate e impossibilitate ad uscire dalle baracche. I residenti attendono oramai da più di un anno l’allestimento di un nuovo villaggio. Ma per ora non ci sono novità. Il progetto è fallito e non ci sono alternative.