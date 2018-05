Allarme 118, mancano medici e autisti: «Servono assunzioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 9 Maggio 2018, 08:38 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2018 08:38

Grave carenza di medici, infermieri e autisti nel servizio 118 in città: l'ennesimo allarme è stato lanciato agli inizi di questo mese dal responsabile della centrale operativa territoriale Giuseppe Galano che in una nota inviata ai vertici della Asl Napoli 1 ricorda gli enormi problemi, già segnalati a più riprese, relativi alla copertura di turni di servizio sulle ambulanze e presso la centrale operativa di stanza all'ospedale del mare. Carenze che richiedono il sistematico ricorso allo straordinario andando ben oltre i limiti imposti dalle leggi a garanzia del recupero psicofisico dei lavoratori. In base alle segnalazioni giunte a Galano dai coordinatori del comparto infermieri e autisti si profila inoltre un serio rischio a garantire i turni durante le ferie e assenze per permessi e malattie dei camici bianchi.«Il perdurare della grave carenza di organico più volte segnalata avverte Galano non permette il rispetto della dotazione organica nei vari profili professionali presenti come previsto dalle norme. Le carenze scrive ancora Galano sono giunte a livelli inaccettabili rispetto ai dovuti standard di sicurezza, efficienza ed efficacia».