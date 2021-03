Napoli: valigia abbandonata in strada, scatta l'allarme bomba in via Toledo

Una valigia abbandonata in strada, in via Toledo, ha fatto scattare stamattina l' allarme tra i passanti. Poco dopo le 10 alla Sala operativa della Polizia è giunta la segnalazione di un possibile ordigno esplosivo contenuto in una valigia abbandonata all' altezza del civico 273 . Sul posto sono intervenuti gli artificieri della Polizia che hanno prelevato la valigia e l' hanno fatta brillare in sicurezza. La valigia non conteneva, però, alcun ordigno esplosivo ed era stata abbandonata da qualcuno che voleva solo disfarsene.