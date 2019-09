Martedì 3 Settembre 2019, 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo allarme dal centro storico di Arzano: un altro palazzo pericolante ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali che sono stati costretti a transennare e chiudere al traffico via Zanardelli. "Ormai per accedere alle nostre case tra poco dobbiamo farlo solo con gli elicotteri", dice qualche residente, con tanta vena polemica e con spiccata amarezza. Ancora da stabilire con esattezza le cause dell'ennesimo cedimento che potrebbero diventare ancora più serie se dovesse piovere.