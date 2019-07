Broker, assicuratori, bookmaker. Sono i nuovi camorristi, l’ultima frontiera della borghesia criminale che ha consentito ai clan campani di riprodursi e di riciclare proventi di racket e droga, non solo a Napoli e in Campania, ma anche fuori regione. È uno dei tratti che emerge dalla relazione semestrale della Dia, nel capitolo dedicato ai clan campani. Come per mafia e ‘ndragheta, anche la camorra si avvale delle competenze di colletti bianchi e - per dirla con il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho - usa l’indice non solo per premere il grilletto, ma anche per fare click sul mouse del computer, per ricollocare all’estero soldi sporchi.





Venerdì 19 Luglio 2019, 23:00

