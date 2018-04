Napoli, allarme furti a Piazza Bellini: due ragazze derubate in 10 minuti

Domenica 15 Aprile 2018, 12:02 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2018 12:24

Attenzione a piazza Bellini, allerta Silvia P. su Facebook, hanno rubato il cellulare a me e a un'altra ragazza nel giro di 10 minuti. È da poco passata la mezzanotte in un venerdì sera a piazza Bellini, a Napoli. La piazza, come ogni weekend, è gremita di centinaia di giovani che si divertono tra un drink e una chiacchiera.«Eravamo in piedi a parlare davanti a un noto bar della zona. Ero insieme a tre amici, rivolti a semicerchio verso di me. Nessuno si è accorto di nulla. 5 minuti prima ho inviato un messaggio dal cellulare, 5 minuti dopo era sparito. Qualcuno me l’ha sfilato dalla tasca». Passano pochi minuti, il tempo che Silvia avvisi la madre dell’accaduto dal cellulare di un’amica, che si verifica un altro furto a distanza di qualche metro.«Ho sentito una ragazza che si lamentava di aver perso il telefono e mi sono avvicinata. Non la conoscevo. Avevano rubato il cellulare anche a lei. È disarmante non poter uscire e chiacchierare tranquillamente con i tuoi amici che in un attimo ti trovi privato di un tuo bene. In più tra centinaia di giovani».